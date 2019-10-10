Родные Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну



Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского были вынуждены продать недвижимость в Москве. Вырученные деньги они потратили на установку памятника на могиле сына, расположенной на Новодевичьем кладбище.

Монумент будет торжественно установлен на месте погребения известного российского артиста 16 октября, в день рождения певца. Автором памятника выступил заслуженный скульптор России Владимир Усов.

Пользователи Сети задались вопросом, откуда у пенсионеров Хворостовских появились деньги на установку памятника стоимостью несколько миллионов. Ответ на это в интервью «Комсомольской правде» дал отец певца Александр Хворостовский.

«Перед смертью Дима подарил нам квартиру в Москве, которую он получил в наследство от своего менеджера Елены Недосекиной», — сообщил пенсионер.

Квартиру планировалось продать, а вырученные деньги потратить на лечение баритона России, однако через три месяца Хворостовский скончался. Когда перед родителями оперного певца встал вопрос об установке памятника, недвижимость выставили на продажу.

«Дима знал, что мы не истратим деньги на себя, он как бы оставил деньги на памятник, мы так это поняли. И мы так и сделали», — сказал отец Хворостовского.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В начале осени 2019 года в Красноярске около вуза, где учился оперный певец, состоялось торжественное открытие монумента в память о нем.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







