В Великобритании новоиспеченная мама получила 100000 фунтов стерлингов

Russf Окт 10, 2022 Интересное

В одном из родильных домов Великобритании врачи допустили серьезную ошибку, принимая роды. Они сделали роженице местную анестезию для проведения операции кесарева сечения, но не убедились в том, что препарат подействовал. В результате женщина чувствовала все, что с ней делали врачи.

Сообщается, что роженица перенесла адскую боль, но ребенок при этом родился здоровым. Женщина пожаловалась на халатность врачей. В итоге Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила молодой маме 100000 фунтов стерлингов и извинилась за инцидент.

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