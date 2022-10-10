В Великобритании новоиспеченная мама получила 100000 фунтов стерлингов

В одном из родильных домов Великобритании врачи допустили серьезную ошибку, принимая роды. Они сделали роженице местную анестезию для проведения операции кесарева сечения, но не убедились в том, что препарат подействовал. В результате женщина чувствовала все, что с ней делали врачи.

Сообщается, что роженица перенесла адскую боль, но ребенок при этом родился здоровым. Женщина пожаловалась на халатность врачей. В итоге Национальная служба здравоохранения Великобритании выплатила молодой маме 100000 фунтов стерлингов и извинилась за инцидент.

Rusfact.com