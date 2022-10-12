Российское производство «Nissan» перейдет государству

В настоящее время заводы Nissan, расположенные на территории России. Вынуждены простаивать из-за дефицита запчастей. Вследствие этого исполнительный комитет фирмы одобрил решение продать все активы Российской Федерации. Представлять государство в сделке будет НАМИ, подведомственное министерству ФГУП.

Сообщается, что речь идет о передаче производственных и научно-исследовательских мощностей в Санкт-Петербурге, а также московского центра продаж. Однако за компанией Nissan в течение 6 лет будет оставаться возможность обратного выкупа.

Rusfact.com