Российское производство «Nissan» перейдет государству

Russf Окт 12, 2022 Интересное

В настоящее время заводы Nissan, расположенные на территории России. Вынуждены простаивать из-за дефицита запчастей. Вследствие этого исполнительный комитет фирмы одобрил решение продать все активы Российской Федерации. Представлять государство в сделке будет НАМИ, подведомственное министерству ФГУП.

Сообщается, что речь идет о передаче производственных и научно-исследовательских мощностей в Санкт-Петербурге, а также московского центра продаж. Однако за компанией Nissan в течение 6 лет будет оставаться возможность обратного выкупа.

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