Иммунолог рассказал о возможной реакции на ревакцинацию

Russf Окт 13, 2021 Интересное

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков поделился своим мнением о том, какими симптомами может сопровождаться ревакцинация. Он сообщил, что если после первой прививки у человека наблюдалась повышенная температура тела и слабость, то, скорее всего, эти же симптомы будут сопровождать и ревакцинацию. Однако, по словам Крючкова, это необязательно.

Также иммунолог напомнил, что проводить ревакцинацию можно только на здоровый организм. Кроме того, в первые две недели после ревакцинации стоит избегать людных мест, т.к. иммунитет еще не выработает защиту.

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