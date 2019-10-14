Бузова рассказала, как попала в шоу-бизнес



Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что никогда не была «серой мышкой». Она с детства знала, чего хотела, и всегда стремилась достичь своей цели.

Ольга Бузова стала известной благодаря проекту «Дом-2», на который девушка попала в возрасте 18 лет. По ее словам, проект помог ей не обращать внимание на мнение окружающих и жить своей жизнью, принимать собственные решения и стать популярной.

«Только я сама знаю, как поступить правильно. В крайнем случае можно спросить совет у близких людей», — пояснила звезда, ее цитирует «Вечерняя Москва».

Бузова призналась, что ей в жизни «ничего не падало с небес» и никто «ничего не приносил на блюдечке». Она добавила, что даже в российский шоу-бизнес не сразу попала. Это стало возможным благодаря упорству и многолетнему труду.

Селебрити пояснила, что очень много работает, поэтому может позволить себе купить дорогие вещи, отдохнуть на популярном курорте. Известная телеведущая отметила, что привыкла делать то, что ей нравится. Она всегда была целеустремленной и добивалась результатов.

«Я никогда не была серой мышкой. И я совсем этого не хочу», — сказала певица.

Бузова добавила, что в жизни она такая же как на сцене — никакой игры, никакого продуманного образа — все реально. Девушка считает, что именно поэтому у нее столько поклонников и такой успех в шоу-бизнесе.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







