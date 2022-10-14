Минфин США предложил решение ситуации по нефти

Russf Окт 14, 2022 Интересное

В рамках последнего пакета санкций против России было принято решение об установлении «потолка» цены на нефть, которая экспортируется из России. При этом предполагалось, что если стоимость ресурса превышает установленный показатель, то его не просто нельзя приобретать, но и накладываются ограничения на транспортировку.

Глава Минфина США озвучила, что возможно установить максимальную цену на уровне 60 долларов. Она отметила, что эта мера сократит доходы России. Однако параллельно необходимо наращивать собственные объемы добычи нефти и прибыль от этого.

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