Региональные операторы могут получить право назначения управляющих компаний

Глава Торгово-промышленной палаты сообщил, что, возможно, вскоре россияне не смогут самостоятельно выбирать управляющую компанию. Это право может перейти к региональным операторам по управлению жильем. Управляющая компания будет выбираться на конкурсной основе.

Вероятно, это нововведение добавит пункт к оплате коммунальных услуг – некоторая сумма будет перечисляться в фонд регионального оператора. Также региональные операторы будут принимать решения о возмещении ущерба, причиненного домам вследствие нарушений.

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