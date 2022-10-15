Большинство стран ЕАЭС согласны на оплату газа в рублях

Russf Окт 15, 2022 Интересное

Арзыбек Кожошев, занимающий пост министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, сообщил о том, как страны ЕАЭС относятся к расчетам за газ в рублях. По его словам, большинство стран выразили согласие на эту меру. В их числе Россия, Белоруссия, Армения и Кыргызстан.

Власти Казахстана пока не озвучили окончательное решение в этом направлении. Однако высока вероятность того, что они также согласятся на оплату газа рублями, так как Казахстан выражает интерес к оплате ресурсов в национальных валютах.

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