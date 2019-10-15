Певица Азиза рассказала о романе с Алексндром Абдуловым

Российская певица Азиза рассказала, что у нее был роман с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Артистка рассказала, что познакомилась с кинозвездой, когда только переехала в Москву. На тот момент Абдулов был женат на актрисе Ирине Алферовой.

"У нас был роман. Видимо, ему нравились восточные девушки с курносыми носами. Приглашал меня кататься по Москве, показывал мне столицу", — поделилась Азиза.

По ее словам, Абдулов даже хотел жениться на ней.

Актер Александр Абдулов умер в 2008 году.



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