Три вдовы у гроба: любовница Еременко-младшего поведала о его любовных похождениях

Актер Николай Еременко-младший был очень любвеобильным, так что его спутницам жизни всегда приходилось мириться с изменами. Когда же артист внезапно скончался, его оплакивали сразу три вдовы.

В 2001 году неожиданно для всех поклонников из жизни ушел 52-летний актер Николай Еременко-младший. Он производил впечатление человека, которого переполняет энергия, но в итоге не смог справиться с собственными слабостями. Длительное пристрастие к алкоголю и неразбериха в личной жизни привели к инсульту.

Тогда новость о кончине Еременко-младшего обернулась трагедией сразу для трех женщин: супруга Вера и любовница Татьяна втайне обвиняли в произошедшем еще одну даму сердца Николая — юную Люсю. Именно она увела артиста из двух семей, где у него были дети, и именно она была рядом со звездой, когда ему стало плохо.

Сейчас Татьяна, которая тайно встречалась с Еременко-младшего на протяжении 20-ти лет, вспоминает о нем только хорошее. Несмотря на то, что официально они так и не стали мужем и женой, именно Николай полностью изменил ее жизнь.

«Я случайно постучала в его дверь и даже не знала, кто это такой. Он, разумеется, не поверил, думал, что я поклонница. Когда же понял, что я его не разыгрываю, попросил номер телефона. Позвонил уже на следующий день и все завертелось. Жил он на две семьи: неделю там, неделю здесь. Его супруга Вера, разумеется, обо всем знала. Однако мы обе терпели происходящее, поскольку не могли без него жить», — призналась Татьяна.

По словам многолетней любовницы актера, она втайне надеялась, что ситуация разрешится, и Николай уйдет от официальной супруги к ней. Незадолго до смерти Еременко-младший действительно расстался с Верой, но не ради Татьяны, а ради еще одной женщины — Люси. «Он сам мне рассказал про нее. Просто пришел однажды и все выложил. Еще спросил: «Как думаешь, может я ее люблю?». Я тогда не отнеслась к этому всерьез. Подумала, что дам ему свободу. Если хочет, пусть попробует построить что-то с ней», — призналась Татьяна в эфире программы «Далекие-близкие».

Многие друзья Еременко-младшего знали о его тайных любовных похождениях. Так, один из самых близких приятелей артиста Георгий Николаенко признает, что ситуация с Верой, Татьяной и Люсей буквально разрывала Николая изнутри, но он ничего не мог с собой поделать. Эти три женщины являлись его слабостью. Еще одной ахиллесовой пятой звезды кино был и алкоголь.

«Он часто выпивал. Делал это тайно, да так, что многие просто не догадывались об этом. Когда же начались проблемы со здоровьем, и врачи провели ему третье по счету переливание крови, ему четко было сказано, что в сторону алкоголя даже смотреть нельзя. Потом мне его жена Вера рассказывала, что ей позвонил Коля, он был не трезв. Она начала кричать, но он ее успокоил, сказал, что это всего лишь шампанское. А через десять минут Вере позвонила уже эта самая Люся и сказала, что он упал», — поделился воспоминаниями Николаенко.

Многие друзья артиста до сих пор обвиняют его последнюю любовь в смерти Еременко-младшего. По словам приятелей, предыдущие женщины удерживали актера от соблазнов, а Люся с этой задачей не справилась.

Однако тайная любовница Еременко-младшего Татьяна предпочитает не углубляться в причины в той трагедии. Главным для нее является то, что знаменитый актер, исполнивший более 50-ти ролей в кино, оставил после себя двух прекрасных дочерей от разных женщин. Сама же Татьяна до сих пор вспоминает Николая лишь добрым словом, не отрицая, что он был ее истинной судьбой.



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