Венедиктов рассказал, что его срочно госпитализировали



Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что его срочно доставили в одну из московских клиник. Об этом совладелец радиостанции сообщил в своём телеграм-канале.

— Меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц, — написал журналист.

Венедиктов отметил, что операция прошла успешно и он чувствует себя неплохо. Однако ему придётся на протяжении недели оставаться под присмотром врачей — "понаблюдать мир через Интернет и окно больничной палаты". Венедиктов также поблагодарил всех, кто интересуется его здоровьем и желает скорейшего выздоровления.



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