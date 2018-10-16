Создатели новых «Мстителей» озадачили фанатов загадочным снимком

16.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Создатели новых «Мстителей» озадачили фанатов загадочным снимком
Режиссеры Энтони и Джо Руссо рассказали об окончании съемок 4-й части «Мстителей» в Twitter. К записи они добавили загадочный снимок, чем немало озадачили фанатов.

На снимке изображен сияющий сине-белый предмет. Поклонники Marvel гадают, какое послание режиссеры зашифровали в фотографии. Пользователи предположили в комментариях, что на снимке запечатлен серебряный серфер, который будет помогать Тони Старку. Другие считают, что на фотографии изображена полицейская сирена. В итоге, поклонники сошлись на том, что загадку режиссеры раскроют в трейлере к фильму.

Четвертая часть «Мстителей» выйдет на экраны 3 мая 2019 года. Ранее стало известно, что из проекта был уволен актер Марка Руфалло, исполнявший роль Халка. Режиссеры обвинили актера в распространении спойлеров.

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