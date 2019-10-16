Ягудин сообщил о состоянии Тотьмяниной после операции



Олимпийский чемпион по фигурному катанию в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал об операции, которую сделали в одном из онкологических центров российской столицы его супруге Татьяне Тотьмяниной, выигравшей золото на туринских Играх в 2006 году. Соответствующий пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

По словам 39-летнего Ягудина, его семье «скрывать нечего».

«Говорим так, как оно есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке», — написал олимпийский чемпион.

При этом Ягудин отметил, что в настоящее время добавить нечего, а также поблагодарил всех за поддержу. Кроме того, он заверил, что Тотьмянина в ближайшее время вернется в строй.

«Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам», — уточнил спортсмен.

Напомним, накануне сообщалось, что олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина перенесла операцию. Супруг бывшей фигуристки Алексей Ягудин в социальных сетях сообщил о том, что же произошло на самом деле. Он разместил видеоролик, рассказывающий о проведении экстренной операции в одной из столичных клиник, в результате которой у его жены был удален желчный пузырь, в котором врачи нашли новообразование. Доктора изучат опухоль, которая была названа доброкачественной.



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