Колдун Бесов призывает не верить в обряды исцеления Заворотнюк



Популярный российский колдун Артем Бесов рассказал о состоянии актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк. Колдун уверен, что нельзя вылечить артистку с помощью магии.

Бесов успокоил поклонников актрисы, сообщив, что Заворотнюк жива и не парализована.

«Вижу, что она в мире живых. Не парализована, находится в сознании и даже иногда пытается улыбнуться», — заявил колдун в комментарии «Дни.ру».

Однако колдун отказался делать прогнозы относительно здоровья Заворотнюк и призвал прекратить шумиху вокруг болезни актрисы. Бесов заверил, что в вопросе здоровья магия бессильна: никакие обряды гадалок и целителей не избавят человека от рака.

Обещания целителей избавить от болезней колдун назвал способом выманить деньги из отчаявшихся людей и их родных. Победить рак может только медицина, заверил Бесов.

Слухи о болезни актрисы появились в Сети этим летом, когда она перестала появляться на светских мероприятиях. Семья актрисы не комментировала состояние Заворотнюк. В СМИ появлялась информация о раке головного мозга у актрисы и даже о «тайных похоронах» Заворотнюк.

На странице Заворотнюк в социальной сети Instagram появился репост записи с аккаунта, созданного в поддержку актрисы. Авторы публикации назвали выдумками появляющиеся в прессе сообщения о том, что артистку парализовало, что она впала в кому и не может дышать без специального устройства. Они призвали не выносить на всеобщее обозрение подробности болезни Заворотнюк.

Ранее друзья Заворотнюк рассказали, что состояние артистки после операции существенно улучшилось. Они заверили, что СМИ распространяют много ложной информации и даже два раза успели ее «похоронить».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







