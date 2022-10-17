Некоторые страны ЕС увеличили импорт товаров из России

Специалисты изучили данные по объёму импорта товаров из России в страны ЕС за июнь текущего года. Оказалось, что почти половина государств увеличила объем импорта.

Лидером в этом вопросе стала Словения. По сравнению с маем, в июне объем закупок товаров из России увеличился почти в 2 раза. Также существенный рост импорта наблюдается у Испании. Эта страна увеличила закупку российских товаров на 69%.

Замыкает тройку лидеров Швеция — импорт из России в эту страну вырос на 48%. Также отмечается, что Бельгия и Польша имеют значительный рост импорта из России — 25% и 19% соответственно.

Rusfact.com