Саяногорская полиция проводит проверку инцидента между взрослой женщиной и ребенком

Prohor Окт 17, 2022 Происшествия

Накануне, весь саяногорский сегмент интернета облетело видео, снятое, вероятно, кем-то из детей, как взрослая женщина пытается разобраться с несовершеннолетним, путем рукоприкладств и нецензурной брани.
Происходит все на проезжей части меж дворового проезда у школы №5. Судя по видеозаписи, причиной конфликта стало то, что какой-то мальчик обидел дочь женщины, и она вступилась за нее, правда таким отнюдь не взрослым способом. К тому же, из ролика не понятно, а тот ли мальчик попал под горячую руку. По данному факту Отделом МВД по Саяногорску проводится проверка.
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