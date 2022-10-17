Саяногорская полиция проводит проверку инцидента между взрослой женщиной и ребенком

Накануне, весь саяногорский сегмент интернета облетело видео, снятое, вероятно, кем-то из детей, как взрослая женщина пытается разобраться с несовершеннолетним, путем рукоприкладств и нецензурной брани.

Происходит все на проезжей части меж дворового проезда у школы №5. Судя по видеозаписи, причиной конфликта стало то, что какой-то мальчик обидел дочь женщины, и она вступилась за нее, правда таким отнюдь не взрослым способом. К тому же, из ролика не понятно, а тот ли мальчик попал под горячую руку. По данному факту Отделом МВД по Саяногорску проводится проверка.