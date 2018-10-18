Путин объяснил, будут ли отменены пенсии работающим пенсионерам

На текущий момент времени в России очень актуальна пенсионная тематика. По ней ведутся дискуссии и выражаются разные точки зрения. Но в одном сформирована практически единая позиция: граждане страны категорически против повышения пенсионного возраста.

Вместе с этим в глаза бросается и другая сторона вопроса. В частности, речь идет о работающих пенсионеров, коих в нашей стране огромное количество. Пенсионеры, которые продолжают трудиться будучи на заслуженном отдыхе, вынуждены констатировать, что их материальное положение с каждым годом ухудшается. Происходит это в основном по той причине, что с 2016 года пенсии данной категории нуждающихся граждан не индексируются.

Однако нынешнее положение работающих пенсионеров может в значительной степени ухудшится, если будут реализованы самые неожиданные планы властей. Как ранее заверяли эксперты, в правительстве рассматривают вариант с полной отменой пенсий для трудящихся пенсионеров. Мол, такая практика имела место в советское время, поэтому к ней можно вернуться и сегодня.

Как только соответствующая информация дошла до российского президента Владимира Путина, он постарался в сжатые сроки сформулировать свою позицию. Глава государства объяснил, что на самом деле никто всерьез не рассматривает инициативу о том, чтобы государство сняло с себя обязанность выплачивать пенсию гражданина пенсионного возраста, который сохраняет за собой рабочее место. Все разговоры на этот счет он назвал выдумкой.

Вместе с этим нужно уточнить, что ранее власти страны обещали вернуться к вопросу о восстановлении индексации пенсий для работающих пенсионеров после того, как в России начнется значительный экономический рост. Какие-либо временные рамки при этом не назывались.

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