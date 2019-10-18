Сериал «Сваты» переименуют из-за скандала с массовым увольнением актеров



Продолжение сериала «Сваты» выйдет под другим названием после скандала с массовым уходом актеров. Об этом сообщил принимающий участие в съемках актер Даниил Белых.

По его словам, продолжение «Сватов» может получить название «Золовка». Белых подчеркнул, что к этой мере пришлось прибегнуть из-за постоянных проблем, возникающих во время съемок седьмого сезона сериала. Как рассказал актер порталу Privet-Rostov.ru, продолжение «Сватов» обязательно выйдет, несмотря на трудности.

Напомним, сериал впервые вышел на экраны в 2008 году. Поклонники увидели шестой сезон «Сватов» в 2013 году. Со съемками следующего сезона возникли проблемы, так как Федору Добронравову, исполнившему роль Ивана Будько, запретили въезд на территорию Украины из-за посещения Крыма. По этой же причине «Сватов» перестали показывать на украинском телевидении.

Летом 2019 года седьмой сезон сериала начали снимать с нуля. В конце сентября Добронравов сообщил, что готова уже половина нового сезона, передает KP.RU. Однако вскоре российский актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя, заявил, что покидает проект. По словам Добрынина, он устал от «издевательского сценария», который выставляет его «вечно побитой собакой». Актер подчеркнул, что его персонаж представлен как «неудачник, глупый подкаблучник и алкаш», сообщает телеканал «360».

Ранее по аналогичным причинам проект покинул исполнитель одной из главных ролей — российский актер Анатолий Васильев. В эфире НСН он поддержал уход Добрынина из сериала.

Кроме того, в съемках «Сватов» отказались участвовать Анна Кошмал и Людмила Артемьева. Из-за массового увольнения актеров работа над седьмым сезоном сериала оказалась под угрозой срыва.



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