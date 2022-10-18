В Россию стали завозить больше бракованных электронных элементов

Russf Окт 18, 2022 Интересное

Специалисты в сфере производства электроники отмечают, что с конца февраля значительно ухудшилась ситуация с поставками электронных элементов в Россию. Ранее определенные нарушения в логистике были замечены вследствие пандемийных ограничений. В этом году к ним добавились еще и санкции.

В результате российские производители начали ориентироваться на неофициальные каналы ввоза продукции. Однако при отсутствии должного опыта в проверке поставщиков, начало расти количество бракованных элементов. Сообщается, что с февраля текущего года процент брака в завозимых деталях вырос до 40%. Однако в Минпромторге заявили, что такого рода информация им не поступала.

Rusfact.com

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