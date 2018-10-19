Медведев пообещал более жесткие пенсионные изменения

Пенсионная реформа, в рамках которой предполагается поднять возраст выхода на пенсию, остается в поле зрения миллионов россиян. Людей волнует будущее, которое в свете грядущих изменений вовсе не выглядит оптимистичным.

Инициатором пенсионных изменений называют главу правительства Дмитрия Медведева. Именно он впервые объявил о желании властей начать с 2019 года начать поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. Безусловно, очень быстро в адрес Кабмина посыпались возмущенные комментарии со стороны граждан. Россияне оказались не готовы к столь радикальным изменениям в пенсионном законодательстве.

Постепенно градус напряженности в обществе лишь нарастал. Но это не останавливало депутатов Госдумы оперативно утвердить поправки. Одновременно с этим власти страны пытались объяснить, в том числе научным путем, надобность пенсионной реформы. Например, свой комментарий по этому поводу дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Если говорить кратко, то особенно радоваться россиянам в контексте будущего не стоит. Дело в том, что Медведев сообщил о более жестких пенсионных изменениях в будущем. Проще говоря, грядущее повышение пенсионного возраста станет гораздо более мягкой мерой по сравнению с теми, что планируется реализовать в дальнейшем. Каике-либо детали на сегодняшний день обозначить трудно, так как власти нашей страны сами не определились, что еще нужно сделать в пенсионной сфере.

Из всего этого можно сделать неутешительный вывод: пожилым россиянам в будущем придется еще сильнее затянуть пояса, так как помощь со стороны государства постепенно будет сходить "на нет".

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