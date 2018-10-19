Пенсионеры массово переписывают квартиры, чтобы получить льготы

19.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По социальным сетям не так давно разлетелась информация о том, что в России стало много пенсионеров, которые вынуждены переписывать квартиры, чтобы получить льготы от государства. Подобный поворот оказался неожиданным для многих россиян.

Пенсионеры массово переписывают квартиры, чтобы получить льготы

Такие сведения не имели должного источника, так как разносились в основном на основе слухов. Однако пенсионерам, которые являются в нашей стране весьма доверчивыми людьми, этого оказалось достаточно. Но чтобы не запутаться окончательно, следует разобраться самым внимательным образом во всех деталях, дабы количество жертв дезинформирования не становилось больше.

В интернете появились сообщения следующего характера: государство при назначении льгот и других социальных выплат пенсионерам будет опираться на их материальное положение. В частности, на квартиры в собственности, которые якобы можно сдавать в аренду для проживания и получать доход.

Но полностью с действительностью эти сообщения не имеют ничего общего. На самом деле в России имеют место случаи переписывания недвижимости на родственников. Однако никакой "массовости" в этом случае нет. Более того, никакого соответствующего закона нет.

Впрочем, рассуждать с уверенностью о будущем пенсионеров сегодня проблематично. Особенно это проявляется в контексте предложений властей о том, чтобы пожилые россияне не могли самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью.

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