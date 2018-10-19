Пенсионеры массово переписывают квартиры, чтобы получить льготы

По социальным сетям не так давно разлетелась информация о том, что в России стало много пенсионеров, которые вынуждены переписывать квартиры, чтобы получить льготы от государства. Подобный поворот оказался неожиданным для многих россиян.

Такие сведения не имели должного источника, так как разносились в основном на основе слухов. Однако пенсионерам, которые являются в нашей стране весьма доверчивыми людьми, этого оказалось достаточно. Но чтобы не запутаться окончательно, следует разобраться самым внимательным образом во всех деталях, дабы количество жертв дезинформирования не становилось больше.

В интернете появились сообщения следующего характера: государство при назначении льгот и других социальных выплат пенсионерам будет опираться на их материальное положение. В частности, на квартиры в собственности, которые якобы можно сдавать в аренду для проживания и получать доход.

Но полностью с действительностью эти сообщения не имеют ничего общего. На самом деле в России имеют место случаи переписывания недвижимости на родственников. Однако никакой "массовости" в этом случае нет. Более того, никакого соответствующего закона нет.

Впрочем, рассуждать с уверенностью о будущем пенсионеров сегодня проблематично. Особенно это проявляется в контексте предложений властей о том, чтобы пожилые россияне не могли самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью.

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