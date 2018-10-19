Снайпер рассказал, мог ли стрелок из Керчи действовать в одиночку

Чудовищная по своим последствиям трагедия произошла в Керчи 17 октября. В политехническом колледже студент расстрелял своих сверстников и преподавателей, а затем пошел на самоубийство. В результате этого погиб 21 человек и более 50 пострадали.

Подобные последствия выглядят не просто страшными, а ужасающими. Сразу же возникают вопросы к тому, каким образом 18-летний молодой человек, который не имел никакой подготовки в обращении с оружием, мог совершить подобное. Соответственно, появляются версии о том, что на самом деле стрелок действовать сообща.

Чтобы попытаться ответить на скопившиеся вопросы следует обратиться за помощью к профессионалу своего дела. В частности, комментарий по этой бойне дал снайпер с большим опытом, в том числе боевым. Он сразу же заострил внимание на том обстоятельстве, что преступник, коим оказался Владислав Росляков, очень тщательно готовился к массовому убийству. На это он мог затратить около месяца.

Сегодня известно, что Росляков довольно давно интересовался оружием и даже посещал стрелковый клуб. Выходит, что новичком в этом деле его называть никак нельзя. Важно понимать, что молодой парень перед тем, как легально приобрести оружие, прошел через серию этапов, а именно: комиссию психиатров, медиков, после чего обучение в специальном центре. Он также сдал экзамены по теоретической и практической частям, проверку в правоохранительных органах. Подозрений он не вызывал, так как методично занимался стрелковым спортом.

Лицензию на приобретение оружия Росляков получил 8 сентября, тогда как через месяц он уже приобрел 150 патронов. Через четыре дня после покупки он направился в колледж, где сначала взорвал бомбу, а затем принялся расстреливать студентов. Большинство погибших стали жертвами именно стрельбы, а осколочные ранения окружающие получили из-за разрыва самодельного снаряда.

Эксперт объяснил, что в оружии Росляков разбирался филигранно, так как у патронов, коими он пользовался, имеется своя специфика. Они обладают большой разрывной силой. Судя по скоплению раненных он все просчитал и знал доподлинно технические характеристики своего ружья и боеприпасов к нему.

Снайпер констатировал, что из-за своего высокого уровня подготовленности керченский стрелок мог действовать в одиночку. Впрочем, окончательные выводы он посоветовал сделать только после того, как завершится следствие.

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