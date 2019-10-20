Дмитрий Губерниев рассказал, какой должна быть идеальная женщина

Телеведущий считает, что такая женщина должна быть уютной со всех точек зрения.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что самое важное качество в женщине, которое он ценит — это уют. Представительница прекрасной половины человечества должна быть гармонична, образ и душа дополнять друг друга.

«Женщина должна быть уютной со всех точек зрения…чтобы с ней было хорошо. Но для таких отношений надо не только самому брать, но и отдавать», — ответил он на вопрос журнала «Антенна».

Только в таких отношениях можно быть счастливым, уверен телеведущий. И именно такие жизненные установки он старается привить своему сыну Мише. Парень родился в 2002 году, когда Дмитрий Губерниев был жена на чемпионке мира по легкой атлетике Ольге Богословской.

«Пытаюсь привить ему целеустремленность и уважение к людям», — говорит знаменитый родитель.

Телеведущий признается, что фамилия обязывает и его наследнику нужно будет соответствовать уровню и быть во всем безукоризненным, много работать и никогда не опускать руки.

Что касается последнего, то перед глазами у парня отличный пример. Про кризис среднего возраста и другие невзгоды Дмитрий Губерниев не знает.

«Мне недавно исполнилось 45, и я по-прежнему молод и красив. Более того, если доживу до 85 лет, буду чувствовать себя точно так же», — шутит комментатор.

Кстати, Дмитрий Губерниев не раз отмечал, что своими успехами в жизни обязан маме. Она его всегда поддерживала и принимала все решения. Мужчина не скрывает, что очень волнуется за здоровье родительницы, сообщает OA.

Ранее спортивный комментатор побывал в гостях у Радио «КП». Дмитрий Губерниев рассказал о допинге, бизнесе в спорте и о том, почему может конкурировать с Comedy Club.



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