Ягудин поведал, как Тотьмянина узнала об онкологии



Олимпийский чемпион по фигурному катанию на Играх в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин рассказал о борьбе своей жены Татьяны Тотьмяниной с онкологией. По словам спортсмена, в 2017 году в ходе штатного медицинского обследования у его супруги нашли новообразования в желчном пузыре.

Спустя год после осмотра врачи пришли к выводу, что опухоль увеличилась, а фигуристке становится все хуже.

Как рассказал 39-летний Ягудин, в течение полутора месяцев Таня чувствовала себя плохо, поэтому после возвращения в столицу из Ялты моментально пошла в больницу.

«Перед этим ей говорили, что, возможно, придется удалить желчный пузырь, так как есть предпосылки, что у нее рак», — отметил он.

По его словам, доктора забили тревогу, потому что в желчном пузыре наблюдалось уже до семи опухолей. При этом медики уточнили, что вероятность рака — 50%, сообщает РЕН ТВ.

«Также сказали, что желчный пузырь придется удалить в любом случае, чтобы определить наличие рака», — добавил спортсмен.

Напомним, на этой неделе спортсменку благополучно прооперировали в Москве, специалисты удалили ей желчный пузырь. Ягудин не исключил, что болезнь могла возникнуть из-за спортивных травм, полученных Татьяной в течение ее профессиональной карьеры.

В настоящее время она восстанавливается после операции дома.

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