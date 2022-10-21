Российская сеть быстрого питания поднимет цены на бургеры

Russf Окт 21, 2022 Интересное

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка» сообщила о том, что в ближайшее время изменятся цены на некоторые позиции ассортимента. В частности, на 8-10% вырастет стоимость бургеров. По словам представителей сети, необходимость повышения цен связана с удорожанием себестоимости блюд.

Рестораны быстрого питания «Вкусно – и точка» являются преемниками McDonald’s, ранее покинувшего Россию. Руководство сети также планирует зарегистрировать новый бренд – «Кафе — и точка», под которым будут работать заведения, ранее называвшиеся «МакКафе».

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