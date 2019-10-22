Татьяна Васильева рассказала, как второй муж издевался над ее сыном

По признаниям актрисы, как только Георгий Мартиросян стал подниамть руку на ребенка, они перестали быть мужем и женой.

Актриса Татьяна Васильева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как сына от первого брака Филиппа бил ее второй муж актер Георгий Мартиросян. Из-за этого она была вынуждена указать мужчине на дверь.

«Я выгнала мужа. Он поднимал руку на моего сына. Я такого потерпеть не могла. Мы с того момента перестали быть мужем и женой. Сначала он бил меня. Потом переключился на Филиппа. Я понимаю, что мужчина не может любить не своего ребенка как своего. Да и не надо любить. Но и бить нельзя», — заметила актриса.

Как сказала звезда, у них в семье всегда были свои правила жизни и свой уклад. Но новый муж вошел в их семью и все разрушил. «Не надо у меня дома устанавливать казарму. Можно быть построже, но не переходить все рамки», — заметила она.

Васильева вспомнила, что был случай, когда сын делал уроки, а муж вошел и командным тоном приказал ему унести ведро на помойку. При этом сам Филипп никогда не жаловался на Мартиросяна. Он терпел его выходки.



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