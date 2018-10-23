Медведев объяснил, к чему бы привела отмена пенсионной реформы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев продолжает на регулярной основе рассуждать о преимуществах пенсионной реформы. Делает он это по той причине, что россияне отказываются соглашаться с повышением возраста выхода на пенсию.

Изначально именно Медведев выступил с заявлением о том, что дальше откладывать принятие решения о росте пенсионного возраста невозможно. Он пообещал осуществить реализацию данной затеи в несколько этапов, а именно каждый год повышать пенсионный возраст на шесть месяцев. В конечном итоге, согласно замыслу властей, мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно.

В своем свежем комментарии глава правительства уточнил, что в случае очередного отказа от пенсионной реформы, в стране возникли бы опасные ситуации. Они стали бы реальны, так как к 2036 году количество пенсионеров увеличилось бы на 30 процентов по сравнению с нынешними показателями. В итоге властям пришлось бы пойти на целый ряд куда более неприятных для населения мер, нежели рост возраста выхода на пенсию.

Одновременно с этим Медведев посетовал на существенное повышение средней продолжительности жизни в России. В свою очередь текущий пенсионный возраст не повышался с 1930 года. С того времени прошло много лет, поэтому и настала пора осуществлять пенсионную реформу, констатировал премьер.

В обозримом будущем, как пообещал Медведев, российские власти будут придерживаться социальной составляющей в своей политике. Впрочем, какие-либо подробности глава правительства раскрывать не стал.

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