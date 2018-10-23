Навальный: Медведев захотел еще раз поднять пенсионный возраст

Пенсионная реформа, в рамках которой планируется повысить возраст выхода на пенсию, остается очень актуальной темой. О ней говорят везде и всюду, так как она затрагивает интересы миллионов граждан. Люди попросту не хотят мириться с грядущими изменениями.

Глава правительства Дмитрий Медведев, который впервые публично объявил о желании властей поднять пенсионный возраст, несколько дней назад вновь оказался в поле зрения общественности. Дело в том, что он выступил с пояснением относительно того, что в рамках пенсионной реформы допускаются новые меры. Какой характер они будут носить - премьер-министр уточнять не стал.

Этой ситуацией воспользовался оппозиционный политик Алексей Навальный. Он довольно быстро смекнул, что Медведев под своим заявлением предполагает новое повышение пенсионного возраста. В частности, в своем блоге Навальный написал о том, что по сути власти пойдут на введение налога на старость, если в обозримом будущем состоится новое повышение возраста выхода на пенсию.

Впрочем, с уверенностью рассуждать о дальнейших действиях российских властей в контексте пенсионной реформы, не приходится. Но Навальному достаточно любой лазейки для того, чтобы попытаться обвинить властей в неугодной политики в отношении собственных граждан.

Однако, если взглянуть на общественное мнение, то становится понятно, что подавляющее большинство людей в нашей стране выступают категорически против повышения пенсионного возраста. Россияне опасаются, что при новых условиях многие из них не доживут до выхода на заслуженный отдых.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







