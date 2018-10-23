Светлана Иванова после рождения второй дочери готовится к замужеству

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Светлана Иванова после рождения второй дочери готовится к замужествуСемь лет длятся отношения актрисы с женатым режиссером Джаником Файзиевым.

Недавно 33-летняя артистка и 57-летний режиссер вновь стали родителями. У пары в Израиле родилась вторая дочь. Сразу после появления малышки на свет Джаник сделал предложение своей возлюбленной. Он подарил ей кольцо из белого золота с огромным бриллиантом. По словам знакомых пары, Иванова светится от счастья и готовится к торжеству. Она состояла с Файзиевым в отношениях долгих семь лет, в течение которых он не решался на развод. Но теперь, судя по всему, он решительно настроен расстаться с супругой.

«Говорят, что Джаник еще не разведен официально с Линой, первой женой. Надеемся, в скором времени он исправит эту ситуацию. Несмотря на сложности, Света сияет от счастья. Кстати, о намерении связать свою жизнь с любимой женщиной Файзиев объявил в Израиле, куда Светлана приехала рожать, и подарил кольцо из белого золота с огромным бриллиантом» – рассказали «СтарХиту» в окружении пары.

От первого брака у Файзиева двое детей — сын и дочь. Несмотря на то что с женой он расстался, с наследниками он сохраняет дружеские отношения, недопонимания с ними не возникло.

Светлана Иванова после рождения ребенка быстро вернулась в форму. Актриса говорит, что все дело в том, что она много работает и сама занимается своими детьми. После родов она практически сразу вернулась на съемочную площадку, куда брала и малышку. В перерывах между работой она кормила дочь грудью в комфортабельном трейлере, который ей выделили создатели сериала.

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