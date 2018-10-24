Раскрыт размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам в 2019 году

Больше двух лет прошло с того момента, как работающих пенсионеров лишили индексации пенсий. Такой шаг в правительстве объяснили отсутствие лишних денег на социальные расходы, но категорически не устроило пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.

Несмотря на прекращение индексации пенсий, трудящимся пенсионерам можно рассчитывать на регулярный перерасчет пенсий. Он будет, как и прежде, осуществляться 1 августа каждого года. Данный момент напрямую связан с количеством пенсионных баллов, которые имеются у пенсионера.

В 2019 году единовременный перерасчет пенсий у работающих пенсионеров состоится. Он пройдет в начале августа, а максимальная величина составит 250 рублей. Она рассчитана на основе тех данных, что один пенсионный балл сейчас составляет 81 рубль. Соответственно, если учитывать тот момент, что максимум работающие пенсионеры могут рассчитывать на три балла, прибавка не будет выше 250 рублей.

Конечно же, говорить об усредненных значениях в данном случае - совершенно не приходится. Все дело в том, что число пенсионных баллов у каждого работающего пенсионера свое. Порядок перерасчета их пенсий будет привязан именно к этой величине.

Трудящиеся пенсионеры не должны обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом, так как он осуществляется автоматически.

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