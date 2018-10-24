Стало известно, почему в России не допустили пенсионный референдум

24.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пенсионная реформа, вокруг которой ведутся бурные дискуссии, остается ключевой темой в обществе. В большинстве своем россияне приходят к выводу, что власти пошли на рост возраста выхода на пенсию, чтобы залатать дыры в бюджете.

Стало известно, почему в России не допустили пенсионный референдум

Общественное недовольство привело к инициативе граждан о надобности проведения референдума о том, следует ли в России увеличивать пенсионный возраст. В интернете было собрано огромное количество подписей. Со стороны властей поступила реакция - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выступила с обнадеживающим комментарием: мол, референдум возможен, но необходимо соблюсти несколько условий.

Инициативная группа граждан сделала все возможное, чтобы удовлетворить всем условиям, предъявляемым законом к проведению всенародного голосования. Однако этого оказалось недостаточно. В ЦИК отвергли возможность проведения референдума, сославшись на откровенно выдуманные моменты.

Вскоре стало известно, что ЦИК действовал вовсе не по собственной воле. Распоряжение поступило из Кремля. Власти осознают, что в случае проведения плебисцита, решение будет не в их пользу: россияне 100 процентов проголосуют против роста пенсионного возраста.

На сегодняшний день можно констатировать, что пенсионная реформа стартует в нашей стране 1 января 2019 года. Именно с этого момента начнется поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, что в конечном итоге приведет к тому, что женщины и мужчины будут выходить на пенсию в 60 и 65 лет соответственно.

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