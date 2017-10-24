Впечатляющие российские фильмы: смотрим бесплатно на ivi

Есть в российском кинематографе ленты, которые достойны громогласных аплодисментов и престижных наград. Закрались сомнения в правдивости этого утверждения? Тогда вам стоит ознакомиться с подборкой самых лучших отечественных фильмов, подготовленной по материалам онлайн-кинотеатра ivi.ru.

Коробка

О чем: четыре лучших друга в обычном дворе все время посвящают футболу. Среди них самые большие надежды подает Костя, он всерьез задумывается о карьере профессионального спортсмена. Все меняется, когда в их коробке — игральном поле — появляются молодые кавказцы. Они твердо намерены «отжать» импровизированный стадион себе, и не только его.

Кому смотреть: поклонникам напряженных сюжетов, которые не отпускают до финальных титров. Фильм доступен по ссылке https://www.ivi.ru/watch/155855.

Он — дракон

О чем: в разгар свадебного обряда в славянском поселении огнедышащий дракон похищает княжну Мирославу. Теперь она — пленница, заточенная в каменном замке на далеком острове. Дракон обернулся прекрасным юношей, он добр к Мирославе, но скрывает свои истинные намерения. Сердце княжны занято, она любит своего жениха Игоря, но шансы вернуться в родное поселение слишком малы.

Кому смотреть: всем поклонникам замечательных сказок, где добро побеждает зло.

Территория

О чем: в суровых условиях российского севера группа геологов-энтузиастов под руководством Ильи Чинникова ведет исследование легендарной территории. На большой земле все уверены, что там ничего нет кроме олова. Чинников верит, что найдет крупные месторождения золота, но руководство решает закрыть разработки.

Кому смотреть: поклонникам героического, честного кино.

Тряпичный союз

О чем: замкнутый паренек Ваня случайно знакомится с тремя бесшабашными подростками, создавшими «Тряпичный союз». Они моментально навязываются в друзья, поскольку у мальчика имеется пустая дача в Подмосковье. Компания отправляется туда, намереваясь изменить мир: один планирует «тупо качаться», второй — агитировать на митингах, третий — взрывать бомбы.

Кому смотреть: поклонникам жанра трагикомедии.

Экипаж

О чем: пилот Алексей Гущин из-за своих моральных принципов отказался выполнять приказ начальства. Результат — увольнение из рядов военной авиации и новая работа на борту гражданского самолета. Экипажу Гущин откровенно не нравится, но впереди их ждет первый совместный рейс, который все расставит по местам.

Кому смотреть: всем, кто неравнодушен к зрелищным фильмам-катастрофам.

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