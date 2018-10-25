Кудрин: пенсионную реформу придется изменить

25.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин, который на протяжении длительного времени возглавлял Министерство финансов, пришел к выводу, что в нынешнем виде пенсионная реформа не останется. Кудрин полагает, что она претерпит изменения.

Кудрин: пенсионную реформу придется изменить

На такие мысли Кудрина подтолкнуло решение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы реформа была утверждена в измененном формате, который предполагает значительные послабления. На эти цели, как подсчитали независимые эксперты, потребуется огромное количество дополнительных денег. Соответственно, как полагает глава Счетной палаты, придется вносить корректировки в бюджетную политику, что найдет отражение на реализации пенсионной реформы.

Говорить о конкретных мерах, на которые придется пойти российским властям, Кудрин не стал. Также он не объяснил, в какие временные рамки должны последовать те или иные решения, направленные на изменение реформы.

Практически со 100-процентной уверенностью можно говорить о том, что многочисленные изменения в пенсионной системе, которые должны быть реализованы в ближайшие годы, вряд ли принесут плюсы для рядовых россиян. Дело в том, что повышение возраста выхода на пенсию все еще остается очень болезненным моментом.

Напомним, в рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен до 65 и 60 лет соответственно. Данный процесс будет поэтапным и растянется на десять лет.

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