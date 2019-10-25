Минздрав разъяснил родителям и врачам в регионах порядок выдачи незарегистрированных лекарств

Сильнодействующие лекарственные препараты, незарегистрированные в России, будут ввезены в страну и распределены по регионам в ближайшие дни — до конца октября. Закупка и доставка производится за счет дополнительных средств из резервного фонда, а список детей, для которых куплены лекарства, расширен до 540 человек.

Сюда вошли пациенты с тяжелыми заболеваниями, чьи назначения сильнодействующих препаратов были подтверждены медицинской комиссией и консилиумом врачей.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила , что на данный момент формируется вторая очередь для закупки, там уже несколько сотен детей, и их число будет увеличиваться за счет того, что в него будут добавляться новые дети с назначениями, подтвержденными врачебными комиссиями и консилиумами.

По словам министра, региональные ведомства получили детальные инструкции и списки детей, для которых лекарства закуплены. В свою очередь для родителей подготовлены информационные памятки, разделённые на две части — для тех, кто уже получил назначение препаратов, согласно решению консилиумов, и для тех, кому это ещё предстоит сделать. Памятка содержит перечень необходимых документов для получения препаратов. Известно, что препараты будут выделяться на трёхмесячный срок применения, после чего родителям пациентов будет необходимо обращаться к лечащим врачам за новыми объёмами, если таковые будут необходимы.

Минздрав экстренно принял решение о закупке сильнодействующих препаратов, которые не зарегистрированы в России, после нескольких громких случаев, когда родители самостоятельно заказывали лекарства из-за границы. Именно тогда Вероника Скворцова с коллегами оперативно принялись решать задачу и решили её. Безусловно, тема эта очень острая, сказывающаяся на социальной напряженности. Однако, как видно, и такие сложные проблемы можно решать и делать это достаточно быстро. В сентябре этого года правительство России выделило более 26 миллионов рублей на закупку иностранных медикаментов, не производимых в России, для детей, страдающих хроническими тяжёлыми заболеваниями.

Скворцова отметила, что в ближайшие дни в страну ввезут 11270 упаковок препаратов, в том числе «Диазепам», «Клобазам» («Фризиум»), «Мидазолам» и «Фенобарбитал». За ввоз в страну отвечает Московский эндокринный завод. «Так как схема выдачи лекарств отработана не во всех регионах, Минздрав России разослал в субъекты рекомендательные письма и памятки для родителей, а также каждому субъекту напомнил о том, кто именно из детей у них в списках», — сказала министр, добавив, что ответственность за уведомление родителей больных детей лежит на региональных властях.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подтвердила, что ведомство вместе с НКО и представителями пациентского сообщества проводит работу по сбору информации обо всех нуждающихся в незарегистрированных препаратах пациентах, и все дети, которым требуются такие препараты, будут ими обеспечены.

Вероника Игоревна отметила, что министерство провело переговоры с компанией-производителем «Фризиума» и Sanofi подала документы на регистрацию сильнодействующего препарата в РФ. Поскольку ранее «Фризиум» уже проходил клинические испытания в России, то процедура его регистрации будет ускоренной и не займёт более 160 дней. В конце августа Вероника Скворцова рассказала, что в препарате «Фризиум» нуждаются от двух до трех тысяч детей, страдающих эпилепсией. Она заверила, что ведомство делает все возможное, чтобы дети и их мамы не страдали.

Между тем, Московский эндокринный завод провёл переговоры и договорился о закупках препаратов с производителями из Франции, Германии и Великобритании. Всего в списке более 30 компаний.

Ещё одним важнейшим направлением стал централизованный сбор информации о потребности детей в сильнодействующих лекарственных препаратах. Ранее такого не было — за лекарственное обеспечение отвечали регионы, но теперь по требованию Скворцовой это будет делаться на федеральном уровне: отвечать за это будут Национальные медицинские исследовательские центры и 22 профильных федеральных учреждения, сформированных в сеть в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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