ЛДПР не стала бороться за отмену пенсионной реформы

Широкие общественные дискуссии по поводу грядущего повышения пенсионного возраста, что должно быть осуществлено в рамках всероссийской реформы, не стихают. Интерес россиян к этой теме вполне оправдан, так как она затрагивает огромное число людей.

После того, как Госдума согласилась с предложениями президента и правительства и утвердила пенсионную реформу, выяснилось, что ряд депутатов несогласны с ее необходимостью. В частности, к такому выводу пришли представители ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ. Казалось бы, что они должны объединиться в своем стремлении и выразить жесткий протест практически единогласной позиции депутатов из "Единой России". Однако этого не произошло.

Несколько дней назад стало известно о нежелании ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским бороться за отмену пенсионной реформы. Представители партии не стали поддерживать КПРФ в желании обратиться в Конституционный суд, дабы с его помощью постараться доказать несправедливость и одновременно с этим незаконность увеличения возраста выхода на пенсию.

Такая позиция либерально-демократической партии удивляет, так как Жириновский неоднократно скептически относился к планам властей по пенсионной реформе. Но с недавнего времени, судя по последним событиям, позиция ЛДПР кардинальным образом изменилась.

Из этого сам собой напрашивается следующий вывод: в ЛДПР не хотят идти на открытое противостояние с "Единой Россией", так как, судя по всему, понимают бесперспективность подобного подхода. Одновременно с этим в ЛДПР опасаются за свое будущее в контексте столь широко-обсуждаемой темы, как реформа пенсионной системы.

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