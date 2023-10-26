В Госдуме призвали к «зарплатной революции» в России из-за дефицита кадров

Депутат Бабаков уверен, что наступило время зарплатных изменений.

Российскую проблему с дефицитом кадров следует решать путем повышения заработных плат, считает вице-спикер Госудумы, Александр Бабаков. По его мнению, такие действия приведут к «зарплатной революции» в стране.

«Необходимы системные меры для резкого увеличения производительности труда, радикального увеличения инвестиций в производство и, следовательно, быстрого роста оплаты труда. Можно сказать, что наступило время зарплатных изменений», — заявил депутат.

Вице-спикер подчеркнул, что необходимы меры по обновлению основных фондов, системному обучению предпринимателей и снижению налоговой нагрузки для снижения себестоимости продукции.

Бабаков также отметил, что инфляция в России опережает рост доходов населения. Кроме того, изменилась структура спроса на рынке труда, где теперь в первую очередь требуются квалифицированные специалисты, заработные платы которых выше среднего уровня.

«Многие годы дефицит рабочей силы покрывался завозом трудовых мигрантов из бывших союзных республик. Сегодня, полагаю, это уже мало поможет. При нынешнем курсе рубля зарплаты в России в два раза ниже, чем в Китае. Поэтому у нас есть не просто дефицит рабочей силы, а дефицит рабочей силы с низкими заработными платами», — подчеркнул Бабаков в разговоре с URA.RU.

Ранее стало известно о росте числа вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей.