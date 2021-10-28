Металлурги пожаловались на РЖД

Представители крупных металлургических компаний направили письмо в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова. В письме содержится жалоба на РЖД по поводу снижения эффективности работы компании.

Недовольство металлургов вызвал рост количества брошенных поездов. По приведенным ими данным, доля неиспользуемого железнодорожного транспорта увеличилась более, чем на 40%. Также в письме говорится о задержках в поставках сырья. РЖД отреагировали на письмо, пояснив наличие задержек ростом спроса на перевозки.

Rusfact.com