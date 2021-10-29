Вырос спрос россиян на покупку жилья в Лондоне

Russf Окт 29, 2021 Интересное

Согласно статистическим данным, охватывающим летний период текущего года, на 25% вырос спрос наших соотечественников на элитное жилье в Лондоне. Данные приводятся в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Специалисты отмечают увеличение количества инвестиций в премиальную недвижимость, а также утверждают, что россияне планируют переезд в столицу Великобритании. Эксперты связывают рост спроса с отменой разового платежа при приобретении активов — в случае с покупкой недвижимости платеж мог доходить до 10%.

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