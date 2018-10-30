Работающим пенсионерам ввели новую льготу

Работающих пенсионеров в России достаточное количество по той причине, что пожилым россиянам не хватает одной лишь пенсии. Люди объясняют продолжение трудовой деятельности именно этим, зачастую игнорируя проблемы со здоровьем.

Больше двух лет данная категория получателей пенсии имеет трудности с индексацией. Для них ежегодное повышение было отменено в 2016 году из-за экономических трудностей. Власти нашей страны пришли к выводу, что трудящиеся пенсионеры находятся в менее уязвимом положении, нежели остальные пожилые граждане. Соответственно, на них и было решено изрядно сэкономить.

На сегодняшний день нет точной информации о возобновлении индексации пенсий тем гражданам, которые в пожилом возрасте сохраняют за собой рабочее место. В правительстве лишь сетуют на необходимость восстановления экономического роста экономики, после чего, мол, данный вопрос выйдет на повестку дня.

Тем временем, из свежих данных можно сделать вывод, что для работающих пенсионеров заготовлено приятное нововведение. В данном случае можно говорить о следующей льготе: к основному отпуску, который оплачивается, таким пенсионерам будет добавлена одна неделя отдыха.

Безусловно, для многих пожилых россиян это известие стало приятным, особенно учитывая непростые реалии сегодняшнего дня. Правда, в подавляющем большинстве трудящиеся пенсионеры все еще недовольны: они буквально требуют возвращение индексации своих пенсий в полном объеме, так как сейчас чувствуют себя обделенными.

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