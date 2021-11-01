Медведев рассказал, в какой фазе пандемии находится Россия

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал статью для Российской газеты. В тексте говорится о том, что на данный момент Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса. Медведев сообщает, что в эту фазу государство вступило еще весной текущего года и до сих пор остается в ней.

По словам Медведева, пятая фаза пандемии характеризуется высоким уровнем заболеваемости. Он также заявил, что борьба с вирусом — это общая задача всех стран, которая должна быть решена не взирая на политические разногласия.

Rusfact.com