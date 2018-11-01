Прояснилась информация о прибавке в 1000 рублей к пенсии

С недавнего времени в информационном пространстве нашей страны присутствует огромное количество сообщений, связанных с пенсионной реформой. В ее рамках планируется повышение возраста выхода на пенсию, что не нравится гражданам.

В правительстве уверяют, что главным преимуществом от реформы станет более заметная индексация пенсионных выплат. Мол, уже в следующем году люди почувствуют на себе, как их пенсии будут повышаться гораздо активнее, нежели прежде. В этом контексте появились сведения о том, что почти все пенсионеры получат в качестве прибавки к своей пенсии 1000 рублей.

Однако если разбираться в ситуации более подробно, то следует опираться на официальные комментарии, которые несколько дней назад поступили из Пенсионного фонда. Из них следует, что ни о какой единой прибавке говорить не приходится. Пенсии действительно будут проиндексированы 1 января 2019 года, но в этом отношении будет доминировать конкретный процент - 7,05. Именно на столько увеличатся пенсии по старости для тех пенсионеров, которые не работают.

Таким образом можно сделать вывод, что на прибавку к своей пенсии в размере 1000 рублей смогут рассчитывать только те граждане, которые сегодня получают порядка 14,5 тысячи рублей. В свою очередь 700 рублей получат те пенсионеры, у которых пенсия исчисляется десятью тысячами рублей.

Власти всеми силами пытаются доказать населению, что на самом деле пенсионная реформа принесет массу положительных моментов действующим пенсионерам. Правда, почему-то в стороне остаются те пожилые россияне, коим придется повременить с выходом на пенсию из-за роста пенсионного возраста.

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