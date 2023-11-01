В России хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

Лана Ноя 1, 2023 Экономика

В России хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки

Вырастет размер первоначального взноса.

Депутаты Государственной Думы совместно с Центральным банком высказались в пользу ужесточения условий для предоставления льготных ипотечных кредитов. Согласно планам, первоначальный взнос при получении ипотеки будет увеличен до 25%, сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.

«Депутаты Госдумы предлагают с начала января 2024 года увеличить первоначальный взнос по ипотеке с текущих 20% до 25%, а с 1 июля 2024 года оставить льготные условия только в регионах с низким спросом на жилье», - приводит слова Александра Якубовского газета "Известия".

Центральный банк также поддерживает идею дальнейшего повышения первоначального взноса. Это связано с опасениями по поводу возможного перегрева на рынке и с нежеланием продлевать программу, которая завершается в июле следующего года, отмечала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Однако глава Министерства финансов России Антон Силуанов ранее заявил, что изменений в ставке по льготной ипотеке в ближайшее время не предвидится. По его словам, ставка по льготной ипотеке останется на уровне 8%, а для семей с детьми - 6%.

Ранее уже сообщалось, что ипотека в России подорожает, а цены на жилье начнут снижаться.

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