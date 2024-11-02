Постпред России в ООН отметил, что реальность её сильно разочарует.

Увидеть «обедневшую» из-за санкций Россию своими глазами пригласил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя своей британской коллеге. Он предупредил, что реальность её может сильно разочаровать.

«Хочу пригласить постпреда Соединенного Королевства в Россию. Только боюсь, что то, что вы увидите, вас разочарует, потому что ваши характеристики явно противоречат друг другу», — отметил Небензя.

Российский дипломат также поблагодарил коллегу за «заботу» о бюджете России.

Британка Барбара Вудворд в своей речи в ООН говорила о прибытии в РФ северокорейских военных и поддержке Пхеньяном.

«Очевидно, что отчаявшаяся и нищая Россия нуждается во внешней поддержке для продолжения конфликта», — заявила Вудворд.

Иллюстрация: "Блокнот".

Начиная с 2022 года и с момента введения против Москвы тысячи различных санкций, на Западе были уверены, что развитие России остановится, в стране будут проблемы с продуктами и другими товарами, не будут работать пластиковые карты и многое другое. Спустя два с половиной года после введения западных санкций ничего этого не произошло, а эксперты отмечают, что экономика страны только стала сильнее.

Санкции США и Запада против России возымели обратный эффект и только укрепили экономическую независимость РФ, отмечает издание Responsible Statecraft. Отмечается, что в 2023 году Россия заработала на экспорте нефти больше денег, чем в предыдущие годы. Помимо этого, активно развивается торговля с Китаем, Турцией, рядом азиатских и африканских стран. Укрепилось партнерство с Северной Кореей и Ираном. После ухода западных брендов, в стране открылись новые магазины. Сами бренды потеряли миллионы долларов.

Некоторые эксперты утверждают, что санкции провалились, так как США и их союзники не способны и не хотят вводить достаточно жесткие санкции. Другие обвиняют Москву в продуманной внутренней финансовой политике. Третьи говорят о причастности стран БРИКС к тому, что Россия спокойно существует и даже развивается в условиях санкций.

Фото: соцсети

«Санкции не только не в состоянии положить конец войне на Украине или ослабить валюту Кремля, участвующую в боевых действиях, они также дали обратный эффект, непреднамеренно усилив жесткую позицию Москвы, подорвав полезность альтернативных стратегий и укрепив Кремль против будущего международного давления», — отмечается в материале.

Спустя два с лишним года после введения санкций российская экономика растет, пишет CBS. Телеканал отмечает, что экономика РФ развивается рекордными темпами, а подпитывает её нефть, уран и то, что российские компании быстро перестроились и научились работать в новых условиях. Западные товары по-прежнему попадают в Россию, а гражданам доступно большинство товаров, к которым они имели доступ до начала конфликта.

Экономика России укрепляется, отмечала ранее британская Daily Mail. Издание подчеркивает, что усилия стран Запада по заморозке активов, исключению российских банков из мировых платежных систем и прекращению торговли «лишь толкнули Россию к укреплению связей с другими международными партнерами, в том числе с Китаем и Ираном». Антироссийские санкции многие эксперты уже не раз называли «выстрелом в ногу», так как они ослабили не Россию, а Европу.

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Но слова словами, а впечатления западных туристов в России говорят сами за себя. Многие читали свои СМИ, которые, как и Барбара Вудворд, убеждены, что в Россия — нищая и там всё плохо. Многие удивленно снимали забитые товарами полки в магазинах, отмечая, что выбор чаще даже больше, чем в Европе, а цены — доступные. Не так по мнению интуристов выглядят «страшные санкции» против России.

Напомним, российская экономика столкнулась с беспрецедентными санкциями и была вынуждена оперативно перестраиваться. С февраля 2022 года было введено более 15 тысяч санкций, страну покинули известные международные бренды, ушли платежные системы Visa и Mastercard, но обычные россияне этого практически не заметили. Опросы показали, что 8 из 10 россиян отметили, что введенные против России санкции не создали серьезных проблем для них и их семей.

Ранее «Блокнот» рассказал, что Россия ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Северной Кореей.