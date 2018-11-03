12 вдохновляющих высказываний Моники Беллуччи о мужчинах, детях, красоте и жизни

У истинной красоты нет возраста. Недавно Монике Беллуччи исполнилось 54 года, но у нас язык не повернется сказать, что итальянская дива постарела. Она всё так же вдохновляет миллионы поклонников своей женственностью и шармом, как и 30 лет назад. Сама Моника неоднократно отмечала, что красота женщины — это не только внешние параметры, но и любовь к жизни во всех ее проявлениях.

Мы собрали 12 философских цитат неподражаемой итальянки, прочитав которые, ты еще больше влюбишься в Монику Беллуччи!

1. Про идеалы

«Будь более снисходителен к людям. Ведь мы все — безумцы, старающиеся удержать равновесие на шаре, несущемся со страшной скоростью по Вселенной. Кто в таких условиях может быть совершенным?»

2. Про развод с Венсаном Касселем

«Мы с Венсаном жили в слишком разных мирах. У нас разные друзья и увлечения. Мы просто иногда выныривали из своего окружения и встречались для совместного времяпрепровождения. Эта модель отношений казалась мне идеальной. Но большинство союзов переживают переломный момент, когда вы либо расходитесь, либо сохраняете брак. К сожалению, мы пошли по более легкому пути».

3. Про еду

«Я понимаю, что мне нельзя мучное, пасту и хлеб. Но что поделать... Ненавижу запреты. Иногда кусочек удовольствия необходим для хорошего настроения. Вредно, конечно, но еще вреднее — отказывать себе во всём. Я ем всё, но итальянская еда — моя любимая. Моя дочь делает то же самое. Она обожает макароны с пармезаном».

4. Про детей

«Я никогда не спешила с рождением детей, пока не поняла, что готова к этому. Я стараюсь организовать свое время в соответствии с их потребностями, поскольку знаю, что они нуждаются во мне. Не хочу ставить работу на первое место, потому что дети для меня намного важнее».

5. Про красоту

«На мой взгляд, красота никак не связана с биологией. Женственность — это отражение вашей жизни и опыта».

6. Про возраст

«Ни за что на свете не хотела бы снова стать 20-летней. Сейчас я намного счастливее, чем тогда. В юности мы еще только узнаем себя, пытаемся понять, кем хотим быть, страдаем от неуверенности в себе. Сейчас я точно знаю, чего хочу, а от чего могу отказаться».

7. Про мужское желание

«Никогда не понимала женщин, которые говорят, будто мужское внимание их унижает. По-моему, они просто не в порядке».

8. Про зависть

«Не стоит ненавидеть завистников, потому что они признают, что ты лучше».

9. Про личное счастье

«Мне комфортно наедине с собой, но не потому, что я красива. Я знаю многих очень красивых людей, чья жизнь — сплошной кошмар. Они не могут находиться наедине с собой. Внутренний комфорт — это не о внешности, а о том, как ты ощущаешь себя внутри. Я счастливый человек, потому что испытала много любви по отношению к себе — у меня очень большая семья».



10. Про Италию

«Италия — часть моей личности, моего способа мышления, это просто мой стиль жизни! Страна происхождения определяет даже то, как ты ешь! Иначе говоря, это то, как ты смотришь на само существование. Италия несовершенна, но в то же время ее обожают и боготворят как страну, где есть искусство, красота, хорошая еда, жизнерадостные люди... Всё-таки главное отличие моей родины — это любовь к жизни».

11. Про гармонию

«Нам мой взгляд, глупо тратить молодость и красоту, чтобы быть содержанкой какого-нибудь толстосума и бесконечно прожигать жизнь на вечеринках. Красота должна стать нашим помощником в обретении гармонии, любви и смысла в этом безумном мире».

12. Про диеты

«Если мне нужно сбросить вес для роли, я могу это сделать. Я ем мясо, рыбу, овощи и сразу худею. Но иногда я готовлюсь к такой роли, где нужно набрать вес. Признаюсь, это нравится мне намного больше».

На днях Моника Беллуччи произвела фурор на закрытии Недели моды в Милане и в который раз доказала, что ей нет равных в элегантности и женственности.

А какая черта Моники Беллуччи привлекает тебя больше всего? Напиши нам в комментариях.



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