«Хочу дочку»: Бузова порассуждала о семье после неудачи с концертом



Певица Ольга бузова поделилась со своими фанатами в соцсети милым роликом, на котором обнимает маленькую девочку. Артистка призналась. что хочет родить дочь.

Провал концерта Ольги Бузовой в Краснодаре показал, что даже у такой популярной исполнительницы могут случаться карьерные падения. Певица должна была выступить во Дворце спорта "Олимп" вместимостью пять тысяч человек, однако билетов было продано недостаточно, поэтому организаторы решили отменить выступление, передает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на кассы города.

Сама Ольга Бузова пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Ее голову, кажется, теперь занимают совсем другие заботы. Так, на своей странице в Instagram она поделилась милым видео с девочкой, которая сделал ей небольшой подарок. "Благодаря этой милой принцессе Сонечке, у меня теперь есть блокнотик, где я могу писать свои секретики (как в детстве ) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она ролик.

После этого певица огорошила поклонников неожиданным признанием: "Как же я хочу свою дочку ". "Можно мне Соню с собой забрать", – добавила она.

Отметим. поклонники целиком и полностью поддержали стремление Ольги Бузовой завести семью. "Оля, решайся! Ты умница", очень желаю тебе исполнения твоей мечты", "Оля вы можете осчастливить не одну девочку )))удачи вам у вас все будет хорошо!!!", "Оля,ты обязательно найдёшь своё счастье,мы в тебя верим,ты самая лучшая", "Оля Вам нужно родить хотябы для себя ребенка и ничего и никого не ждать. Материнство украсит Вы будете суперской мамой", – поделились своими мыслями комментаторы.



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