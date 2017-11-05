Александр Кержаков станет ведущим собственного телешоу

Дебют бывшего футболиста состоится на канале "Матч ТВ". Смотрите премьеру проекта 5 ноября в 15:00.

Александр Кержаков уже несколько месяцев является экспертом телеканала «Матч ТВ», а теперь будет вести и собственное шоу.

Навсегда изменить жизнь футбольной провинции — задача, которую Кержаков во время путешествия по России решает вместе с экс-футболистом сборной России Ахриком Цвейбой. Они «прокачают» локальные команды, поработав над тренировками, психологией и мотивацией. Тем временем команда проекта поменяет имидж спортсменов, обновит их форму и отремонтирует помещение футбольного клуба.

Формат новой программы разработан крупной международной компанией Fremantle. Съемки подобных тревел-реалити ранее прошли в Испании и Италии под оригинальным названием «Футбольные кошмары». Проект адаптирован к российской футбольной специфике, а каждый эпизод будет посвящен конкретной команде. В фокусе съемок будет неделя из жизни футбольного клуба от первой тренировки до большого финального матча.

«Мы рады, что тревел-реалити «Команда на прокачку» будет показано на «Матч ТВ». Это канал с очень хорошей репутацией, поэтому мы рады работать с ними, — говорит исполнительный продюсер FremantleMedia Эндрю Вайтман. — Считаем, что наш формат идеально подходит для зрителей столь уважаемого канала, тем более, что в этом году Россия примет чемпионат мира по футболу. Мы уверены, что российская версия нашего тревел-реалити будет успешным проектом. Надеемся, что «Команда на прокачку» станет многосезонным на ближайшие годы».

Всего прокачают восемь команд. В первом выпуске ведущие отправятся в Рязанскую область к команде «Прожектор». После изучения обстановки и игры футболистов, ведущие определят список целей на неделю. Пока Кержаков и Цвейба будут проводить тренировки и воспитывать командный дух, организаторы проекта обновят ветхий интерьер в помещениях клуба. Результаты ремонта будут показаны лишь за несколько часов до финального матча, чтобы дать команде дополнительную мотивацию. Кульминацией истории станет матч с традиционными футбольными соперниками. Победа или проигрыш продемонстрируют насколько успешно футболисты впитали наставления легендарных тренеров, насколько они были мотивированы на изменение своей спортивной жизни к лучшему.

«Круто дебютировать телеведущим именно в таком проекте. Мы с Ахриком Цвейбой получили отличную возможность помочь небольшим командам своим опытом и навыками, — рассказывает ведущий «Матч ТВ» Александр Кержаков.— Уверен, что такими проектами можно сделать футбол лучше и добавить энтузиазма зрителям».

У каждой команды в тревел-реалити своя история, свои проблемы, свои способы их решения. География проекта, персонажи участников будут меняться от выпуска к выпуску. Новый проект «Матч ТВ» «Команда на прокачку» познакомит зрителей телеканала с массовым российским футболом, и даст шанс менее известным локальным командам улучшить свои показатели.

«И продюсеры, и ведущие, и съёмочные группы, и весь сопровождающий технический персонал — много сил вложили в этот проект, — говорит генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. — Ранее мы с успехом провели два шоу о футболе: «Кто хочет стать легионером?» и «НЕфутбольная страна». Теперь мы решили продолжить разнообразие жанров и сделать социальное тревел-реалити. На российском ТВ еще не было таких программ о футболе, они делались в Испании и Италии. Запланировано восемь серий, но мы верим, что не ограничимся одним сезоном» — сообщает eg.ru.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







