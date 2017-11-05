По мотивам трилогии «Властелин колец» будет снят сериал

Warner Bros. уже начала переговоры с продюсерской компанией Amazon Studios, а также с Tolkien Estate, управляющей имуществом писателя.

Согласно информации издания Variety, продюсерская компания Amazon Studios и киноконцерн Warner Bros. проводят переговоры о разработке сериала, основанного на трилогии "Властелин колец" знаменитого английского автора Джона Рональда Руэла Толкина.

Как сообщают изданию источники, знакомые с ситуацией, основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос лично принимает участие в переговорах. По предварительной информации, в обсуждениях также участвует компания Tolkien Estate, управляющая имуществом писателя.

Переговоры пока находятся на ранних стадиях, и никаких сделок заключено не было.

Ранее в этом году миллиардер Джефф Безос дал указание экс-главе Amazon Studios Рою Прайсу перейти от нишевых сериалов к крупным проектам, потенциально интересным на международном уровне.

Трилогия "Властелин колец", написанная Дж. Р. Р. Толкином, — одно из самых известных произведений XX века, написанное в 1937–1949 гг.



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