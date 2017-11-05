Раскрыт размер пенсии в 2018 году

Российские пенсионеры, которые прекрасно осознают непростые экономические реалии, выясняют подробности того, как их жизнь изменится в 2018 году. Кому-то интересны перемены общего толка, но в основном пенсионеры пытаются понять, как конкретно поменяются их пенсии с наступлением следующего года.

Власти России предупредили пенсионеров о переносе индексации в будущем году с 1 февраля на 1 января. Свое решение они мотивировали заботой о нуждающихся гражданах. Сами же люди пришли к выводу, что такой перенос осуществлен с целью повышения доверия со стороны пенсионеров к действующим властям. Ведь на 2018 год приходятся президентские выборы. Они запланированы на март.

В следующем году пенсии будут индексироваться несколько раз. С помощью повышений средний размер пенсии в России в 2018 году достигнет 14 тысяч 329 рублей. Соответствующее заявление недавно сделал глава Пенсионного фонда Антон Дроздов.

Первое повышение пенсий в 2018 году пройдет, как уже было отмечено выше, 1 января. Кроме работающих пенсионеров все остальные смогут рассчитывать на прибавку в 3,7 процента. Исключением не будут и военные пенсионеры.

К слову сказать, трудящимся пенсионерам в будущем году будет произведен только лишь перерасчет пенсий на основе трудового стажа. Это случится 1 августа.

Тем временем, забегая в недалекую перспективу можно констатировать, что постоянный рост количества пенсионеров и сокращение трудоспособного населения - могут привести к серьезным вызовам для государства. Властям придется идти на новые непопулярные меры по сокращению социальных расходов. Сегодня трудно говорить с уверенностью, что будет предприниматься. Однако точно можно говорить, что пенсионеры почувствуют на себе новые вызовы будущей реальности.

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