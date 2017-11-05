Сколько россияне будут отдыхать на 4 ноября

Среди российских граждан сегодня остается актуальным вопрос о количестве выходных дней, связанных с праздником 4 ноября (День народного единства). Несмотря на то, что до него остается один день, многие россияне точно не помнят, сколько им придется отдыхать.

В самом начале последнего осеннего месяца россиян ожидает несколько выходных дней. Они связаны с тем, что 4 ноября в 2018 году выпадает на субботу. Соответственно, этот праздничный день переносится на понедельник, 6 ноября. Таким образом, как не трудно догадаться, те россияне, которые трудятся в пятидневную неделю, получат три выходных дня - с 4 по 6 ноября включительно.

Сегодняшний день, 3 ноября, является сокращенным рабочим днем. Многие россияне смогут отлучиться с работы на один час раньше положенного.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Этот праздник является довольно-таки молодым из числа государственных. Он приурочен к событиям, которые положили конец Смутным временам в истории России, а именно освобождению Москвы от польских захватчиков войском во главе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым.

Символом Дня народного единства является икона Казанской божьей матери. Праздник, который отмечается 4 ноября, является единственным во всем российском календаре, который совмещает государственные и религиозные традиции.

Отмечается праздник массовыми мероприятиями во многих городах России. Также проходят благотворительные акции и митинги. Имеют место быть круглые столы по русскому языку и литературе. Завершает праздничную программу фейерверк.

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