Супруга Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме



Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.

Ледовая сказка прошла в Северной столице СК «Юбилейный». Зрители в многочисленных комментариях в социальных сетях выразили восхищение артистами и организаторами, а также обратились к главным звездам вечера с благодарностью и комплиментами.

Однако нашлись и те, кому не понравилось выступление Чернышева. Telegram-канал «Только никому» показал переписку пользователей в Instagram, в которой они упрекнули артиста в «непрофессионализме». Отметим, что фигурист, несмотря на проблемы в семье и переживания из-за самочувствия супруги, исполнил в костюмированном шоу ведущую партию.

«Ситуации Петра, разумеется, все сочувствуют… Но такая растренированность просто непрофессиональна. Грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед», — написали недовольные зрители.

Напомним, сообщения о тяжелом заболевании Заворотнюк появились в прессе в начале осени. Артистка, как заметили фанаты, перестала появляться на публике. Журналисты предположили, что медики диагностировали четвертую стадию рака головного мозга, и начали перебирать причины, по которым болезнь могла возникнуть.

Однако официально родные артистки не комментируют ее состояние. В связи с этим вокруг звезды сериала «Моя прекрасная няня» появляется все больше и больше слухов. Источники СМИ стали предоставлять различную информацию о состоянии Заворотнюк, которая в большинстве случаев находит опровержение или противоречит другим сообщениям.

Ранее творческий коллектив компании Navka Show принял решение передать все средства, собранные от показа одного из шоу, в поддержку актрисы, а также всех женщин, которые столкнулись с онкологическими заболеваниями.

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